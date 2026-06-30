Επανάληψη της δίκης του 50χρονου με το τσεκούρι που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του στη Λάρισα
Επανάληψη της δίκης του 50χρονου με το τσεκούρι που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του στη Λάρισα
Η εισαγγελέας άσκησε έφεση για την ποινή που του είχε επιβάλει το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας
Έφεση άσκησε η εισαγγελέας για την ποινή που επιβλήθηκε στον 50χρονο που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του στη Λάρισα, ζητώντας την επανάληψη της δίκης.
Ο 50χρονος κρατούσε όμηρο την 45χρονη στο σπίτι της, κρατώντας τσεκούρι και μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη την περασμένη Παρασκευή (26/6) όπου και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, εκ των οποίων οι δύο εκτιτέοι.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, έχει ασκηθεί εισαγγελική έφεση για την ποινή κατά της απόφασης του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας από την εισαγγελία και την διευθύνουσα Αικατερίνη Παπαϊωάννου. Και αυτό διότι έγινε αντιληπτή αναντιστοιχία της εν λόγω ποινής σε σχέση με τις πράξεις του 50χρονου, οπότε ζητήθηκε η δίκη του να επαναληφθεί.
Εξάλλου, αύριο το πρωί της Τετάρτης αναμένεται συνάντηση της πλευράς (συνήγοροι) της 45χρονης (πρώην συζύγου του 50χρονου και θύμα της υπόθεσης) με τις εισαγγελικές αρχές.
Ο 50χρονος κρατούσε όμηρο την 45χρονη στο σπίτι της, κρατώντας τσεκούρι και μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη την περασμένη Παρασκευή (26/6) όπου και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, εκ των οποίων οι δύο εκτιτέοι.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, έχει ασκηθεί εισαγγελική έφεση για την ποινή κατά της απόφασης του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας από την εισαγγελία και την διευθύνουσα Αικατερίνη Παπαϊωάννου. Και αυτό διότι έγινε αντιληπτή αναντιστοιχία της εν λόγω ποινής σε σχέση με τις πράξεις του 50χρονου, οπότε ζητήθηκε η δίκη του να επαναληφθεί.
Εξάλλου, αύριο το πρωί της Τετάρτης αναμένεται συνάντηση της πλευράς (συνήγοροι) της 45χρονης (πρώην συζύγου του 50χρονου και θύμα της υπόθεσης) με τις εισαγγελικές αρχές.
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