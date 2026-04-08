Βίντεο καταγράφει την παράσυρση της ηλικιωμένης από φορτηγό στις Αχαρνές
Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της παράσυρσης της άτυχης 82χρονης από φορτηγό αλλά και τις στιγμές που ακολούθησαν αμέσως μετά.
Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή του τροχαίου και όσα ακολούθησαν, με το φορτηγό να κινείται λίγο μετά τις 7 το πρωί στην οδό Αγίας Τριάδος και να χτυπά την ηλικιωμένη. Η 82χρονη παρέμεινε στο οδόστρωμα, ενώ από το σημείο περνούσαν διερχόμενα οχήματα, μέχρι να φτάσουν οι διασώστε του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο, ωστόσο η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία θα λάβει καταθέσεις και θα εξετάσει τα στοιχεία, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα