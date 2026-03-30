O δράστης της ληστείας στο βενζινάδικο στο Αγρίνιο εξομολογήθηκε και παραδόθηκε με τον ιερέα του στην Αστυνομία
Αγρίνιο Ληστεία Βενζινάδικο

O δράστης της ληστείας στο βενζινάδικο στο Αγρίνιο εξομολογήθηκε και παραδόθηκε με τον ιερέα του στην Αστυνομία

Επέστρεψε και τα 695 ευρώ που έκλεψε

O δράστης της ληστείας στο βενζινάδικο στο Αγρίνιο εξομολογήθηκε και παραδόθηκε με τον ιερέα του στην Αστυνομία
34 ΣΧΟΛΙΑ
Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε η υπόθεση ληστείας βενζινάδικου στο Αγρίνιο καθώς ο 55χρονος δράστης φαίνεται ότι μετάνιωσε για την πράξη του και συνοδευόμενος από τον ιερέα στον οποίο εξομολογήθηκε παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Ακόμα πιο αναπάντεχο είναι το γεγονός ότι επέστρεψε και τα 695 ευρώ που απέσπασε από τον υπάλληλο της επιχείρησης με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο άνθρωπος που φορώντας κράνος και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στις 9 το βράδυ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Άγιο Κωνσταντίνο, κοντά στο ΔΑΚ μπορεί να έφυγε με τις εισπράξεις της 25ης Μαρτίου αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα έφθανε στο σημείο να παραδοθεί.

Οι τύψεις τον οδήγησαν στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του αλλά και να επιστρέψει τα χρήματα που απέσπασε, μέχρι και το τελευταίο ευρώ.

Πίσω από την πράξη του 55χρονου, όπως αναφέρουν πληροφορίες, υποβόσκουν προβλήματα ψυχικής υγείας που τον οδήγησαν υπό το βάρος κάποιων καταστάσεων να πάρει την απόφαση να ληστέψει! Κατά συνέπεια, πλέον κρατείται προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός για την περίπτωσή του.

Όσο για τον πνευματικό του, πρόκειται για ιερέα του Αγρινίου, γνωστό για τις κοινωνικές του ευαισθησίες, ο οποίος επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση του δράστη να παραδοθεί στις Αρχές.
