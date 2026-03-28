Πρωταπριλιά με σφοδρή κακοκαιρία σε 7 περιοχές - Πλημμυρικός κίνδυνος με ανέμους έως και 10 μποφόρ, δύο σενάρια για την Αττική

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

4. Κεντρική Μακεδονία5. Εύβοια και Σποράδες6. Νοτιοδυτική ΚρήτηΣε αυτή την περίπτωση, ο πυρήνας των έντονων φαινομένων θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας κυρίως:• Το Ανατολικό Αιγαίο• Το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο• Τμήματα της Θεσσαλίας«Κακοκαιρία Πρωταπριλιάς: Πιθανό το σενάριο ισχυρών φαινομένων, αβέβαιη ακόμα η τροχιά του χαμηλούΤα τελευταία προγνωστικά δεδομένα επιμένουν ότι την ερχόμενη Τρίτη προς Τετάρτη, με κύρια ημέρα επιδείνωσης την Τετάρτη, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου προς την Αδριατική και στη συνέχεια θα προσεγγίσει τον Eλλαδικό χώρο.🔹 Το σύστημα αυτό αναμένεται να συνοδεύεται από:▪️ Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους έντονες.▪️ Αυξημένη πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα.▪️ Θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9–10 μποφόρ.▪️ Χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά τμήματα.📊 Τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα αυτή τη στιγμή:Τα αριθμητικά μοντέλα εξακολουθούν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή εξέλιξη και την τροχιά του χαμηλού.👉 Ένα βασικό σενάριο «βλέπει» τα πιο έντονα φαινόμενα σε :▪️ Πελοπόννησο▪️ Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)▪️ Θεσσαλία▪️ Κεντρική Μακεδονία▪️ Εύβοια και Σποράδες▪️ Νοτιοδυτική Κρήτη👉 Ένα δεύτερο σενάριο μετατοπίζει τον πυρήνα των φαινομένων προς :▪️ Ανατολικό Αιγαίο▪️ Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο▪️ Πιθανώς και ΘεσσαλίαΗ τελική θέση και η τροχιά του χαμηλού δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό για τέτοιου είδους δυναμικά συστήματα.👉 Για τη λεγόμενη “Mετεωρολογική βόμβα”:Χθες έγινε αναφορά σε πιθανότητα περίπου 25% για μεγάλη πτώση της βαρομετρικής πίεσης στο κέντρο του χαμηλού μέσα σε 24 ώρες. Η πιθανότητα αυτή παραμένει χαμηλή αλλά υπαρκτή, και για αυτό αναφέρθηκε ως ενδεχόμενο και όχι ως βεβαιότητα. Έστω όμως και αν τελικά λάβει χώρα, θα είναι ένα φαινόμενο που σαφώς έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, ωστόσο δεν είναι πολύ συχνό. Προφανώς όλα αυτά θα "κλειδώσουν" μεθαύριο Δευτέρα όποτε και θα ενημερωθείτε με απόλυτη λεπτομέρεια. Κατά την προσωπική μου άποψη, το βαρομετρικό χαμηλό θα είναι ισχυρό αλλά δεν θα εξελιχθεί σε Μετεωρολογική βόμβα, θα υπερτερήσει δηλαδή το σενάριο που έδωσα μεγαλύτερες πιθανότητες.👉 Γιατί είναι δύσκολη η πρόγνωση:Ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφοροποιήσεις στη γέννηση και την εξέλιξη του χαμηλού μπορούν να αλλάξουν σημαντικά:▪️ Την τροχιά του▪️ Την ένταση▪️ Τις περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα📌 Τι κρατάμε ως δεδομένο μέχρι τώρα:✔ Ένα ισχυρό (βαθύ) βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τη Τρίτη το βράδυ και έπειτα.✔ Θα μεταφέρει μεγάλα ποσά υγρασίας και θα αντλεί ενέργεια από τη θάλασσα.✔ Θα δώσει πιθανότατα έντονα καιρικά φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.✔ Η Τετάρτη φαίνεται ως η πιο κρίσιμη ημέρα.📊 Η ουσία της έγκαιρης ενημέρωσης:Η ενημέρωση των πολιτών για μια πιθανή έντονη κακοκαιρία αρκετές ημέρες πριν αποτελεί μέρος της επιστημονικής ευθύνης, ώστε:▪️ Να αρχίσει να υπάρχει υπόνοια για προετοιμασία.▪️ Να ενεργοποιείται σιγά σιγά ο κρατικός μηχανισμός αναμένοντας τις τελικές περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.▪️ Και φυσικά να γίνει ότι καλύτερο για να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις.📍 Καθώς θα πλησιάζουμε χρονικά, τα προγνωστικά στοιχεία θα συγκλίνουν και θα μπορούμε να δώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια:✔ Τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο✔ Την ένταση των φαινομένων✔ Τη χρονική εξέλιξηΗ δουλειά του Μετεωρολόγου είναι να ενημερώνει έγκαιρα, να αποτυπώνει την πιθανότητα και να σέβεται την αβεβαιότητα. Δουλειά του ασφαλώς δεν είναι να υπερβάλλει, ούτε να «προβλέπει εκ των υστέρων».🔹 Συμπέρασμα:Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, την Τετάρτη αναμένουμε μια σημαντική κακοκαιρία στη χώρα μας, η ένταση της οποίας θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες.Να είστε καλά.(Θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση με τα νεότερα δεδομένα)».Σε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr αξιόλογες βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν έως το απόγευμα της Παρασκευής 27/03/2026, κυρίως στην Ήπειρο.Στο χάρτη αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή του ημερήσιου ύψους βροχόπτωσης έως τις 18:30 το απόγευμα, όπως καταγράφηκε από 563 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα εντονότερα και πιο γενικευμένα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα για εκδήλωση λίγων τοπικών χαλαζοπτώσεων. Λίγα χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 3 έως 13-15, στην Ήπειρο από 3 έως 11-13 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Αιγαίου από 9 έως 15-16 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο δυτικοί νοτιοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις.Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα τοπιών όμβρων τις πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι και τι απόγευμα θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15-16 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια (κυρίως περιοχή Κρήτης) τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.Βελτιωμένος καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της όμως νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στις περισσότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια 7 με 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο ως προς τις ελάχιστες τιμές.