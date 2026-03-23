Η δίκη για τα Τέμπη πρέπει να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατό αλλά σε κατάλληλο χώρο, λέει η οικογένεια του Τάσου Κουτσόπουλου
Η οικογένεια με δήλωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί την καθυστέρηση της δίκης αλλά τη διεξαγωγή της σε κατάλληλο χώρο
Την άμεση εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της κύριας δίκης για τα Τέμπη και μάλιστα έως την επόμενη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου, ζητεί με δήλωσή της η οικογένεια του αδικοχαμένου Τάσου Κουτσόπουλου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί την καθυστέρηση της δίκης αλλά τη διεξαγωγή της σε κατάλληλο χώρο.
Μάλιστα η οικογένεια αναφέρεται και σε πιθανή αποχή των δικηγόρων για όσο χρόνο η δίκη διεξάγεται «στον συγκεκριμένο ακατάλληλο χώρο» για να σημειώσει πως «η αποχή αυτή δεν είναι άρνηση της Δικαιοσύνης. Είναι η πιο ουσιαστική πράξη προάσπισής της».
Στη δήλωσή της η οικογένεια αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Επί τρία ολόκληρα χρόνια, η οικογένειά μας ανέμενε με βαθύ πόνο, υπομονή και αξιοπρέπεια την έναρξη αυτής της δίκης, με πίστη στους θεσμούς και με ένα αίτημα: να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του Τάσου μας και όλων των θυμάτων».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:
«Ο πατέρας Δημήτρης, η μητέρα Βάσω και ο αδελφός Γιώργος του αδικοχαμένου Τάσου Κουτσόπουλου, απευθύνονται δημόσια στην κοινή γνώμη μετά τα γεγονότα της σημερινής ημέρας.
Επί τρία ολόκληρα χρόνια, η οικογένειά μας ανέμενε με βαθύ πόνο, υπομονή και αξιοπρέπεια την έναρξη αυτής της δίκης, με πίστη στους θεσμούς και με ένα αίτημα: να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του Τάσου μας και όλων των θυμάτων. Τα σημερινά γεγονότα μας υποχρεώνουν να καταγγείλουμε δημόσια και με πλήρη αίσθηση ευθύνης τα εξής:
1. Ακαταλληλότητα της αίθουσας. Η επιλεγείσα αίθουσα δεν πληροί τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης. Συγκεκριμένα, δεν καθίσταται αντικειμενικώς δυνατή η απαραίτητη — θεσμικά και δικονομικά — ταυτόχρονη παρουσία όλων των παραγόντων της δίκης: συνηγόρων, συγγενών θυμάτων και επιβιωσάντων. Ο, εκ των πραγμάτων αποκλεισμός τους, δεν συνιστά πρακτική δυσκολία που μπορεί να παραβλεφθεί. Συνιστά καίρια δικονομική πλημμέλεια που υπονομεύει εξ αρχής το κύρος και τη νομιμότητα ολόκληρης της διαδικασίας.
2. Πλήγμα στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τη σημαντικότερη δίκη από τη Μεταπολίτευση και μετά. Η διεξαγωγή της, υπό τις συνθήκες που βιώσαμε σήμερα, προσβάλλει ευθέως το κύρος του Δικαστηρίου, των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης - Συνηγόρων, και — πάνω απ’ όλα — πλήττει το ανθρώπινο δικαίωμα της δίκαιης δίκης. Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν.
3. Άμεση εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Στο χρονικό διάστημα έως την επόμενη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου, τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να εξασφαλίσουν χώρο, ο οποίος να πληροί τις απαιτούμενες συνθήκες: δυνατότητα ισότιμης και πλήρους συμμετοχής όλων των διαδίκων, ασφάλεια και θεσμική σοβαρότητα ανάλογη της βαρύτητας της υπόθεσης.
4. Αποχή Δικηγόρων: Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και οι επιμέρους Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να αποφασίσουν αποχή, για όσο χρόνο η δίκη παραμένει ορισμένη να διεξάγεται στον συγκεκριμένο ακατάλληλο χώρο. Η αποχή αυτή δεν είναι άρνηση της Δικαιοσύνης. Είναι η πιο ουσιαστική πράξη προάσπισής της.
Δεν επιθυμούμε καθυστέρηση. Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κατάλληλο χώρο, υπό συνθήκες θεσμικής επάρκειας, με αξιοπρέπεια και με τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη των 57 θυμάτων. Οι οικογένειές τους, η ελληνική κοινωνία και η ίδια η Δικαιοσύνη δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο από αυτό.
Η οικογένεια Κουτσόπουλου:
Δημήτρης Κουτσόπουλος, πατέρας
Βάσω Κουτσοπούλου, μητέρα
Γιώργος Κουτσόπουλος, αδελφός
Ο συνήγορός τους:
Δημήτρης Σμυρνής».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα