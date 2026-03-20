Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Rafale, F-16 Viper και ελικόπτερα πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη στην πρόβα για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, δείτε εντυπωσιακά βίντεο
Rafale, F-16 Viper και ελικόπτερα πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη στην πρόβα για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, δείτε εντυπωσιακά βίντεο
Πέρασαν σε σχηματισμούς μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, μεταγωγικά C-130, καθώς και αεροσκάφη Canadair
Εντυπωσιακά πλάνα καταγράφηκαν από τις δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Αττική, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Στα βίντεο διακρίνονται μαχητικά Rafale και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας που συνοδεύονται από εκπαιδευτικά αεροσκάφη T-6A TEXAN II.
Στον αττικό ουρανό πέταξε και ένα C-130 Hercules, καθώς και το υποστηρικτικό δικινητήριο μεταγωγικό C-27J Spartan. Στη συνέχεια ακολούθησαν και ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού.
Στα βίντεο διακρίνονται μαχητικά Rafale και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας που συνοδεύονται από εκπαιδευτικά αεροσκάφη T-6A TEXAN II.
Στον αττικό ουρανό πέταξε και ένα C-130 Hercules, καθώς και το υποστηρικτικό δικινητήριο μεταγωγικό C-27J Spartan. Στη συνέχεια ακολούθησαν και ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού.
Επιπλέον, πάνω από την Αθήνα πέταξαν και ελικόπτερα τύπου Eurocopter AS365 N3 Aegean Dauphin που ανήκουν στο Λιμενικό Σώμα, καθώς και πυροσβεστικά αεροσκάφη
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
