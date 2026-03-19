Πέθανε ο «σοφέρ» του Ανδρέα Παπανδρέου: Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης από το Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Ανδρέας Παπανδρέου Σοφέρ

Η κηδεία του Κώστα Μαρκάκη θα γίνει σήμερα, στις 3 μετά το μεσημέρι

Ένας άνθρωπος, που έζησε για πολλά χρόνια ως έμπιστος του Ανδρέα Παπανδρέου από την εποχή του ΠΑΚ και μετέπειτα της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή!

Πρόκειται για τον Κώστα Μαρκάκη, ο οποίος, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr, άφησε την τελευταία του πνοή ξημερώματα Τετάρτης, περίπου στις 2:30, ύστερα από ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε μετά από επέμβαση, στο σπίτι του, στο Ηράκλειο.

Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα, ο Κώστας Μαρκάκης ήταν ο «σοφέρ» του Παπανδρέου στο Λονδίνο, όχι επίσημα, αλλά έτσι τον έλεγαν ως παρατσούκλι, λόγω του γεγονότος ότι ο Ανδρέας τον εμπιστευόταν να τον μεταφέρει όταν βρισκόταν εκεί. Αλλά όχι μόνο εκεί! Και στην Ελλάδα, την Αθήνα τότε κυρίως. Τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί της!

Η κηδεία του Κώστα Μαρκάκη θα γίνει σήμερα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Αυγενική.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης