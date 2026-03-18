«Φοβάμαι για τη ζωή μου»: Καθηγητής από την Αχαΐα καταγγέλλει bullying από μαθητές που τον οδήγησε στην παραίτηση

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, ένας μαθηματικός από την Αχαΐα μίλησε για όσα αντιμετώπιζε στις βάρδιες του και τις απειλές που δεχόταν από μαθητές

Σοβαρά περιστατικά επιθετικότητας και εκφοβισμού εντόςεπανέρχονται στο επίκεντρο, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, η οποία – σύμφωνα με καταγγελίες – δεχόταν έντονη πίεση και bullying στον χώρο εργασίας της Στο πλαίσιο αυτό, ο καθηγητής Κώστας Σταυρόπουλος μίλησε στο STAR, περιγράφοντας όσα – όπως υποστηρίζει – αντιμετώπισε στο σχολείο όπου εργαζόταν και τον οδήγησαν μέχρι τηνΟ ίδιος κάνει λόγο για μιαγεμάτη ένταση και, αναφέροντας περιστατικά επιθέσεων από, ρίψη αντικειμένων και γενικευμένες απειλητικές συμπεριφορές.Όπως σημειώνει, στις 25 Οκτωβρίου 2024 υπέβαλε επίσημη αναφορά στη, καταγράφοντας σειρά περιστατικών βίας.«Φοβάμαι για τη ζωή μου», δηλώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι κατά τη διάρκεια των εφημεριών του στον προαύλιο χώρο. Σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά,φέρεται να εισέβαλε σε συνεδρίαση καθηγητών και να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του.Παρά τις αναφορές του, ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι δεν υπήρξεαπό τις αρμόδιες υπηρεσίες.Αντί, όπως αναφέρει, να εξεταστούν οι, υποβλήθηκαν αναφορές εις βάρος του από γονείς, ενώ ητον κατηγόρησε ότι προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του.Η υπόθεση οδηγήθηκε ακόμη και στην, με ερώτημα για την ψυχική του κατάσταση. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έκρινε ότικαι η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

«Με παρουσίασαν ως επικίνδυνο, στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής. Τελικά δεν είμαι τρελός», τονίζει.



Ο καθηγητής χαρακτηρίζει τις εφημερίες του ως «μεροκάματο τρόμου», επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά παραβατικότητας ήταν σχεδόν καθημερινά, από χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέχρι επικίνδυνα παιχνίδια και άρνηση συμμόρφωσης.



«Μου πέταξαν πέτρα για να μου ανοίξουν το κεφάλι και η απάντηση ήταν ότι “ζήτησε συγγνώμη”», αναφέρει, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή διαχείριση των περιστατικών.



Παρά το γεγονός ότι δικαιώθηκε από τη Δικαιοσύνη, ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του, καταγγέλλοντας «βάναυση και συκοφαντική προσβολή» της προσωπικότητάς του. «Έφυγα γιατί δεν ανέχομαι να με συκοφαντούν μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας. Θα κινηθώ νομικά», δηλώνει.