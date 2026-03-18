Study in Greece: «Η ελληνική γλώσσα: μία πύλη για τον κόσμο» ο τίτλος της ημερίδας για την παγκόσμια ελληνομάθεια

«Όταν ταξιδεύει η ελληνική γλώσσα, ταξιδεύει μαζί της και η Ελλάδα», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

ελληνικής γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας, πολιτισμού και διεθνούς συνεργασίας ανέδειξε η ημερίδα με τίτλο «Η ελληνική γλώσσα: μία πύλη για τον κόσμο», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου με πρωτοβουλία της Study in Greece, στο υπουργείο Παιδείας.



Στον χαιρετισμό της, η υπουργός Παιδείας Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.



κ.Ζαχαράκη τόνισε ότι οι Έλληνες έφεραν στο προσκήνιο τον ανθρώπινο νου σε μια εποχή όπου κυριαρχούσαν ο μύθος και το ανορθολογικό, θέτοντας τις βάσεις για τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τη δημοκρατία.



Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η UNESCO έχει ανακηρύξει την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτισμό και τη διαμόρφωση της διεθνούς σκέψης.



Η στήριξη της ελληνικής γλώσσας και της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αποτελεί, σύμφωνα με την υπουργό, σταθερή και διαχρονική προτεραιότητα της κυβέρνησης, κάτι που έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η υπουργός υπογράμμισε, ότι σήμερα περίπου 40.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν ελληνικά μέσα από τα 230 αναγνωρισμένα τμήματα Ελληνικής Γλώσσας, υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη 752 αποσπασμένων εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Επίσης, όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, κατά το τρέχον σχολικό έτος έχουν αποσταλεί περισσότερα από 145.000 σχολικά βιβλία σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό.







Ψηφιακά εργαλεία για την παγκόσμια ελληνομάθεια

Κεντρικό σημείο της ημερίδας της Study in Greece αποτέλεσε η παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «Faros Global Community», η οποία καταγράφει και διασυνδέει δομές ελληνικών σπουδών σε όλο τον κόσμο. Αναφορικά με την αξία της πλατφόρμας, ο Χρήστος Μιχαλακέλης, Καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος του Study in Greece, είπε: «Από εδώ και πέρα, μπορούμε να φέρουμε σε επαφή τα ελληνικά πανεπιστήμια, μέσω θερινών ή κοινών προγραμμάτων, με τις έδρες στην Ομογένεια».



Επιπλέον, μέσα από το έργο «e-ελληνομάθεια», δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης ακόμα περισσότερων διεθνών και ομογενών φοιτητών στην Ελλάδα. Ο Γενικός Διευθυντής της Study in Greece, Θεόδωρος Παπαϊωάννου, έκανε εκτενή αναφορά στο έργο της SIG, το οποίο οικοδομείται σε 6 πυλώνες, καθώς και στη σημασία του φορέα για τη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ. Όσο για την «e-ελληνομάθεια», ο κ. Παπαϊωάννου πρόσθεσε πως στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ψηφιακού οικοσυστήματος, που θα προωθεί την ελληνική γλώσσα, μέσα από τη διδασκαλία σε διαδικτυακά μαθήματα». Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιτρέποντας σε ενδιαφερόμενους από κάθε γωνιά του κόσμου να μάθουν ελληνικά και να προετοιμαστούν για σπουδές στην Ελλάδα.



Οι διεθνείς συνεργασίες και το Μνημόνιο συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών



Από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών, επισημάνθηκε η σημασία της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείου πολιτιστικής διπλωματίας. «Η γλώσσα και ο πολιτισμός δεν ανήκουν μόνο στους Έλληνες, ανήκουν σε όλον τον κόσμο», είπε ο o υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος εκτός από την πρόσφατη ανακήρυξη της παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO, έκανε ιδιαίτερη μνεία στο μνημόνιο συνεργασίας με τη Study in Greece. Το μνημόνιο ενισχύει τη διασύνδεση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας με την ομογένεια, αξιοποιώντας το δίκτυο των διπλωματικών αρχών.



Αναφερόμενος στην προσφορά της Study in Greece, o κ. Λοβέρδος υπογράμμισε ότι μέσα από το έργο της προωθεί τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, οπότε η ελληνική παιδεία, δεν λειτουργεί μόνο εκπαιδευτικά, αλλά και ως μέσο ενίσχυσης των διεθνών σχέσεων της χώρας. Σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας, ο ίδιος δήλωσε: «Με το μνημόνιο αυτό, η SIG αποκτά έναν πιο ενεργό ρόλο στη διασύνδεση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας με τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο των διπλωματικών μας αρχών».



Κατά το χαιρετισμό της, η γενική γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάιρα Μυρογιάννη, τόνισε πως μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ SiG και υπουργείου Εξωτερικών, μπαίνουν τα θεμέλια για να αναπτυχθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός, όχι μόνο για την Ομογένεια και τον απόδημο Ελληνισμό, αλλά και για όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν την ελληνική παιδεία και τον ελληνικό πολιτισμό. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική γλώσσα μπορεί να αποτελέσει μέσο δημόσιας διπλωματίας και σύνδεσης της Ελλάδας με τη διεθνή κοινότητα.





Αξίζει να αναφερθεί ότι η ημερίδα συγκέντρωσε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την ελληνομάθεια. Εκπρόσωποι πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών φορέων και οργανισμών παρουσίασαν δράσεις και συνεργασίες, που αναδεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής γλώσσας στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Μεταξύ άλλων, εισηγήσεις έκαναν η κ.Στέλλα Κοκόλη, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, ο π.Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, διευθυντής Γραφείου Παιδείας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η κ.Ελένη Γρίβα, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια βίου Μάθησης και Ολιστικής Μέριμνας, Διευθύντρια Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο Καθηγητής Βασίλης Αδραχτάς, υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, η κ.Ιωάννα Λεκκάκου, Αντιπρόεδρος στο Odyssey Charter School από το Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, η Καθηγήτρια Κέλλυ Πολυχρονίου, διευθύτνρια του Προγράμματος Νέων Ελληνικών στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βοστώνης και η Ουρανία Εφραίμογλου, ελληνίδα πρέσβης της National Hellenic Student Association of America.