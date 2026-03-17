Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 41χρονος για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 43χρονου στις Αχαρνές
Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 41χρονος για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 43χρονου στις Αχαρνές
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη μετά από πεζή καταδίωξη σε οικισμό της περιοχής
Στην σύλληψη ενός 41χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 43χρονο το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) σε οικισμό Ρομά στις Αχαρνές προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, ο 41χρονος δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα, προκαλώντας του τραύμα στην κοιλιακή χώρα με τη χρήση μαχαιριού. Ο 43χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη το μεσημέρι του Σαββάτου μετά από πεζή καταδίωξη σε οικισμό της περιοχής ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, ο 41χρονος δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα, προκαλώντας του τραύμα στην κοιλιακή χώρα με τη χρήση μαχαιριού. Ο 43χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη το μεσημέρι του Σαββάτου μετά από πεζή καταδίωξη σε οικισμό της περιοχής ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
