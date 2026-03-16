Χανιά: Στον ανακριτή οι 6 που συνελήφθησαν για τον ομαδικό βιασμό ανήλικης, δείτε βίντεο
Kατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για βιασμό με απειλή, σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας, γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση παθόντος, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
Στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων οδηγήθηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι έξι συλληφθέντες για τον ομαδικό βιασμό που κατήγγειλε 17χρονη.
Πρόκειται για έναν ανήλικο από τη Βουλγαρία, έναν 18χρονο από την ίδια χώρα και δύο άνδρες από την Ελλάδα 21 και 27 ετών.
Κατηγορούμενος είναι και ένας 21χρονος που δεν συμμετείχε στον βιασμό αλλά έκανε χειρονομίες ενώ στο κάδρο βρίσκεται και ένας 17χρονος που βιντεοσκοπούσε τον ομαδικό βιασμό.
Σημειώνεται ότι έχουν συλληφθεί και οι μητέρες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας τους.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για βιασμό με απειλή, σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας, γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση παθόντος, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση τηλεφωνικών συνομιλιών και νόμου περί ναρκωτικών.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, όταν δύο 17χρονα κορίτσια, η μία από τη Βουλγαρία και η άλλη Ελληνίδα, βγήκαν για βόλτα από χώρο φιλοξενίας θηλέων που διατηρεί η τοπική εκκλησία. Κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, βρέθηκαν αρχικά σε τουριστικό κατάλυμα και στη συνέχεια σε σπίτι, συνοδευόμενες από μία παρέα επτά νεαρών.
Την Πέμπτη, η 17χρονη Ελληνίδα κατήγγειλε ότι βιάστηκε από πέντε άτομα, ενώ η συνομήλική της Βουλγάρα δήλωσε ότι έχοντας κάνει χρήση ινδικής κάνναβης, συναίνεσε σε ερωτική συνεύρεση με έναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για χρήση ναρκωτικών.
Πηγή: patris.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα