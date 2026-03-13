Συναγερμός και πάλι στο Ακρωτήρι, ήχησαν σειρήνες για ενδεχόμενη απειλή ασφαλείας
«Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης», αναφέρουν στην ανακοίνωση οι Βρετανικές Βάσεις
Συναγερμός σήμανε ξανά το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) στο Ακρωτήρι της Κύπρου, καθώς ήχησαν οι σειρήνες για ενδεχόμενη απειλή ασφαλείας.
Σύμφωνα με το κυπριακό philenews ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 1:30μμ, ενώ έληξε μετά από περίπου 15 λεπτά.
Οι Βρετανικές Βάσεις ενημέρωσαν με το ακόλουθο μήνυμα:
«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα