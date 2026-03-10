Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Μπαράζ ελέγχων από την τροχαία στην Αττική με 17 συλλήψεις οδηγών, αφαιρέθηκαν πάνω από 1.00 διπλώματα
Σε πέντε ημέρες έγιναν πάνω από 31.400 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 5.246 παραβάσεις εκ των οποίων 252 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Συνολικά 5.246 παραβάσεις βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια 31.494 ελέγχων από την Τροχαία που πραγματοποιήθηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026.
Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά 17 οδηγοί, ενώ βεβαιώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις που σχετίζονται με επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. Μεταξύ αυτών καταγράφηκαν 32 παραβάσεις για παραβίαση σηματοδοτών, 286 για υπερβολική ταχύτητα, 176 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 352 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, καθώς και 137 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Παράλληλα, 184 παραβάσεις αφορούσαν έλλειψη ελέγχου ΚΤΕΟ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ. Συνολικά 252 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 8 οδηγοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων.
Παράλληλα επιβλήθηκαν διοικητικά μέτρα, καθώς αφαιρέθηκαν 1.005 άδειες ικανότητας οδήγησης, 202 άδειες κυκλοφορίας και 169 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ 599 οχήματα ακινητοποιήθηκαν.
Η επιχείρηση αναπτύχθηκε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής και συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και στελέχη των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
