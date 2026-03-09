1.000.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Κυριακή 8 Μαρτίου από το protothema.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης

1.000.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Κυριακή 8 Μαρτίου από το protothema.gr
1.000.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Κυριακή 8 Μαρτίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:

Μοναδικοί χρήστες: 1.000.000

Από κινητό: 76%
Από υπολογιστή: 23%
Από tablet: 1%

