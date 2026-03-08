Συναγερμός στην ΕΥΠ: Ερωτευμένα ζευγάρια, σερβιτόροι και άλλοι μυστικοί πράκτορες ψάχνουν ύποπτες κινήσεις γύρω από τις βάσεις των ΗΠΑ
Το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» - Εντείνονται τα μέτρα ασφαλείας μετά και τη σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου που φωτογράφιζε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» στον Κόλπο της Σούδας - Στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να εντείνουν τις παρακολουθήσεις για τυχόν ύποπτες κινήσεις
Ο συναγερμός που έχει σημάνει και στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα έχουν ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του σχεδίου ασφαλείας «Σκορπιός της Ερήμου», την ώρα που η σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου στη Σούδα εντείνει τα μέτρα γύρω από τις κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές.
Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» ενεργοποιείται σε όλες τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τη σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου στην κατοχή του οποίου βρέθηκε φωτογραφικό υλικό του αεροπλανοφόρου «Gerald Ford» στον κόλπο της Σούδας
Στελέχη της ΕΥΠ, από τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου στο Ιράν έχουν θέσει σε στενότερο κλοιό παρακολούθησης, διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, με στόχο την αποτροπή κατασκοπευτικής δραστηριότητας, είτε επιθέσεις και απόπειρες δολιοφθοράς.
Στο επίκεντρο του ειδικού σχεδίου, βρίσκονται η ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης, δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Είναι ενδεικτικό ότι και οι δύο άνδρες Αζέρικης καταγωγής που είχαν κατασκοπική δραστηριότητα στη Σούδα, εμφανίστηκαν με διαβατήρια Πολωνίας. Οι ύποπτες ερωτήσεις τους για τον εντοπισμό καταλυμάτων σε σημεία με θέα στον κόλπο, σήμαναν αμέσως συναγερμό.
Παράλληλα με τους στρατιωτικούς κόμβους Κρήτης και Θράκης, αντίστοιχο δίκτυο συλλογής πληροφοριών, έχει απλωθεί από την ΕΥΠ και στα σημεία όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε παρουσία του εναερίου στόλου των ΗΠΑ, στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο.
Στενεύει ο κύκλος παρακολούθησηςΕρωτευμένα ζευγάρια σε διακοπές, σερβιτόροι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμμετέχοντες σε συνέδρια, είναι μερικές από τις ιδιότητες με τις οποίες εναλλάσσονται μυστικά στελέχη της ΕΥΠ για να αποκτούν μάτια και αυτιά γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές αναπτύσσοντας μεγαλύτερη πληροφοριακή δράση. Με αντίστοιχο αόρατο τρόπο λειτουργούσαν τα προηγούμενα δύο χρόνια αποτρέποντας επικίνδυνες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τους τελευταίους 8 μήνες συνελήφθησαν από τις Αρχές τέσσερα άτομα με κατηγορίες για κατασκοπεία, έχοντας παρόμοιο τρόπο δράσης, σε Κρήτη και Έβρο.
Έλεγχος για παράξενες διαμονές προσώπωνΞενοδοχεία, χώροι βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλα τουριστικά καταλύματα, ελέγχονται για παράξενες διαμονές προσώπων με καταγωγή χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και μεμονωμένοι ταξιδιώτες με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους.
