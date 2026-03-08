Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι αντίθετοι στις αλλαγές για την είσοδο στο επάγγελμα και στην εξέλιξη των δικηγόρων
Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος θα υποβάλει προτάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα αυτό
Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος είναι κατηγορηματικά αντίθετη στη δημιουργία οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εκτός των Δικηγορικών Συλλόγων για τα θέματα της άσκησης των δικηγόρων, την είσοδο στο επάγγελμα και στην εξέλιξη των δικηγόρων και για το λόγο αυτό θα υποβάλει προτάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Eιδικότερα, η Ολομέλεια στο πλαίσιο τροποποίησης του Κώδικα Δικηγόρων όσον αφορά στην άσκηση των δικηγόρων, την είσοδο στο επάγγελμα και στην εξέλιξη των δικηγόρων, αποφάσισε να υποβάλει προτάσεις στο υπουργείο με τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:
• Η αρχή της αυτορρύθμισης του επαγγέλματος επιβάλλει τα ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των δικηγόρων, στην είσοδο στο επάγγελμα και στην εξέλιξη των δικηγόρων να ρυθμίζονται αποκλειστικά από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Για το λόγο αυτό η Ολομέλεια είναι κατηγορηματικά αντίθετη στη δημιουργία οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εκτός των Δικηγορικών Συλλόγων για τα θέματα αυτά.
Οι ασκούμενοι θα πρέπει να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στους Δικηγορικούς Συλλόγους όπως και μέχρι σήμερα και να ασκούνται σε Δικηγόρους, Δικαστήρια και Υπηρεσίες ώστε η άσκηση να είναι πραγματικά ουσιαστική.
• Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων θα πρέπει να γίνεται μόνο με γραπτές εξετάσεις για τη διασφάλιση του αδιάβλητου αυτού, με Τράπεζα Θεμάτων και με ευθύνη της Ολομέλειας.
• Οι ασκούμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια που θα διοργανώνονται με ευθύνη της Ολομέλειας.
• Καθ΄ όλο τον χρόνο της άσκησή τους θα πρέπει να λαμβάνουν αμοιβή. Η αμοιβή θα καθορίζεται με απόφαση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
• Τα δικαιώματα των ασκουμένων θα πρέπει να διευρυνθούν ιδίως σε θέματα αναβολών, κατάθεσης δικογράφων, την είσοδό τους σε Υπηρεσίες κ.λπ.
• Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα κατατεθούν στο Υπουργείο στο πλαίσιο της λειτουργίας της σχετικής «Ομάδας Εργασίας».
Τέλος, αναφορικά με τις συζητούμενες αλλαγές στο δικαστικό χάρτη των Διοικητικών Δικαστηρίων, η Ολομέλεια εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια κατάργησης δικαστικών σχηματισμών στη Διοικητική Δικαιοσύνη.
