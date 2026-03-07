Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Σοφιανά Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε εικόνες
Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες -Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (07/03) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε μεγαλύτερη δασική έκταση.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση εκπροσώπου της Πυροσβεστικής στο protothema.gr η εικόνα της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση αυτήν την ώρα είναι καλύτερη και σύντομα αναμένεται να οριοθετηθεί.
Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο:
Φωτογραφίες: korinthostv.gr
