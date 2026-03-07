Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Σοφιανά Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
φωτιά Πυρκαγία Κορινθία Πυροσβεστική

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Σοφιανά Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε εικόνες

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες  -Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Σοφιανά Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε εικόνες
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (07/03) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε μεγαλύτερη δασική έκταση.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση εκπροσώπου της Πυροσβεστικής στο protothema.gr η εικόνα της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση αυτήν την ώρα είναι καλύτερη και σύντομα αναμένεται να οριοθετηθεί.

Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο:

Φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Σοφιανά Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε εικόνες
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Σοφιανά Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε εικόνες
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στα Σοφιανά Κορινθίας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε εικόνες
Κλείσιμο

Φωτογραφίες:  korinthostv.gr
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης