Τίτλοι τέλους για την Ιόνιο Σχολή στη Φιλοθέη: Μεταφορά των σχολικών μονάδων στο Μαρούσι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγκαταστάσεις πωλήθηκαν σε κατασκευαστική εταιρεία με σκοπό την ανέγερση κατοικιών





Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι σχολικές μονάδες θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του σχολείου στο Μαρούσι, όπου θα συνεχιστεί η λειτουργία του εκπαιδευτηρίου.







Στη διάρκεια της πορείας της άνω των 115 ετών, λειτούργησε σε διαφορετικές έδρες, μεταξύ αυτών στη Φιλοθέη και στο Μαρούσι. Σήμερα περιλαμβάνει νηπιαγωγείο, δημοτικό, δύο γυμνάσια, λύκειο και πρόγραμμα International Baccalaureate (IB), με συνολικό μαθητικό πληθυσμό που προσεγγίζει τα 1.300 παιδιά. Στη Φιλοθέη φοιτούν σήμερα περίπου 400 μαθητές.



Πώληση των εγκαταστάσεων και σχέδια αξιοποίησης Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγκαταστάσεις της Φιλοθέης πωλήθηκαν σε κατασκευαστική εταιρεία με σκοπό την ανέγερση κατοικιών. Ασφαλείς πηγές αναφέρουν, ότι το τίμημα της πώλησης ανήλθε στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ γίνεται λόγος για συνολικές οφειλές του σχολείου, οι οποίες φέρεται να ανέρχονταν σε 5,5 εκατ. ευρώ.







Ο διευθυντής του λυκείου, δρ Μελέτης Μελετόπουλος, επιβεβαίωσε τη μεταφορά των σχολικών μονάδων στο Μαρούσι, επισημαίνοντας ότι δεν είναι αρμόδιος να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις. Όπως δήλωσε ο ίδιος στο protothema.gr «οι εγκαταστάσεις στη Φιλοθέη πουλήθηκαν σε κατασκευαστική εταιρεία με σκοπό την ανέγερση κατοικιών. Ως εκ τούτου, οι σχολικές μονάδες – δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο – μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της Ιονίου Σχολής στο Μαρούσι. Στη Φιλοθέη φοιτούν σήμερα γύρω στα 400 παιδιά».



Σε σχετική ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς από το σχολείο, αναφέρεται πως η Ιόνιος Σχολή μεταφέρεται στο Μαρούσι και κλείνουν οι εγκαταστάσεις της Φιλοθέης, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Σημειώνεται, ότι ιδιοκτήτες του εκπαιδευτηρίου είναι ο Άγγελος Δερβέναγας και ο ανιψιός του, Αλμπέρτο Μπουρνέτ Κοράλες.

Αντιδράσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις Το γεγονός ότι οι καθηγητές παραμένουν απλήρωτοι, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά τους. Σήμερα, 4 Μαρτίου 2026, η ΟΙΕΛΕ είχε προκηρύξει απεργία τόσο για τις εγκαταστάσεις της Φιλοθέης, όσο και για εκείνες του Αμαρουσίου. Σε σχετική ανακοίνωση γίνεται λόγος για «συνεχή οικονομική ασυνέπεια της διοίκησης» και για «εντεινόμενες φήμες περί προσυμφώνου με κατασκευαστική εταιρεία που προβλέπει κατεδάφιση του σχολείου στη Φιλοθέη».



Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς, τα τελευταία χρόνια καταγράφονταν καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε κινητοποιήσεις, όπως εκείνη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Εξαιτίας της κατάστασης τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, αποχώρησαν περίπου 150 μαθητές.



Εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι υπήρξαν περίοδοι με τμηματικές καταβολές οφειλομένων, ενώ γίνονται αναφορές σε δυσχέρειες πληρωμών κατά τους θερινούς μήνες. «Το καλοκαίρι του 2025, λάβαμε 100 ευρώ για το μήνα Ιούλιο και 150 ευρώ για τον Αύγουστο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για ενδεχόμενες απολύσεις προσωπικού μετά τη συγκέντρωση όλων των μονάδων στο Μαρούσι από την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να μην απαιτείται ο ίδιος αριθμός εργαζομένων.

Ζητήματα υποδομών και λειτουργίας Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, υπάρχουν καταγγελίες που αφορούν στην κατάσταση των υποδομών στη Φιλοθέη. Εκπαιδευτικοί περιγράφουν ελλείψεις σε βασικούς χώρους, όπως γραφείο καθηγητών, περιορισμένο αριθμό τουαλετών – «μόλις 6 για τις μαθήτριες και τις καθηγήτριες» - και μετατροπή παλαιών χώρων σε αίθουσες διδασκαλίας – «ύστερα από μετατροπή και αποξήλωση ειδών υγιεινής, παλιές τουαλέτες μετατράπηκαν σε ‘αίθουσα εικαστικών’», σημειώνουν.



Από την άλλη πλευρά, διατυπώνονται απορίες πως ήταν δυνατόν να υπάρχουν τόσες καθυστερήσεις στις πληρωμές των καθηγητών, δεδομένου ότι – όπως επισημαίνεται - τα τελευταία χρόνια είχε καταγραφεί μεγάλη αύξηση του αριθμού μαθητών, ιδιαίτερα στο λύκειο, ενώ είχαν αναληφθεί εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, όπως προγράμματα ανταλλαγών και συγγραφή βοηθημάτων για τα αρχαία ελληνικά.



Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η υλοποίησή τους επηρεάστηκε από περιορισμένη χρηματοδότηση.



Το επόμενο βήμα Η μεταφορά όλων των τάξεων στο Μαρούσι παρουσιάζεται από ορισμένους ως αναγκαστική επιλογή οικονομικής εξυγίανσης και διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας του σχολείου σε μία ενιαία έδρα.



Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως η κατεύθυνση είναι θετική: «Καταφέραμε και λύσαμε το οικονομικό μας. Καταφύγαμε σε αυτή τη λύση, για να σωθεί το σχολείο, για να διατηρήσουμε την ελληνική παιδεία και αντισταθήκαμε στην επέλαση των funds. Χρειάστηκε γι’αυτό να ‘θυσιαστεί’ το ένα σχολείο στη Φιλοθέη, όμως θα συνεχίσουμε στο Μαρούσι διασφαλίζοντας έτσι την επιβίωση του σχολείου». Την ίδια στιγμή, ωστόσο, εκφράζονται επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της επιλογής να πουληθεί η Φιλοθέη, στο ανθρώπινο δυναμικό και στο κύρος του ιστορικού εκπαιδευτηρίου.



Σε κάθε περίπτωση, το κλείσιμο της μονάδας στη Φιλοθέη σηματοδοτεί το τέλος μιας πολυετούς παρουσίας της Ιονίου Σχολής στην περιοχή και ανοίγει νέο κύκλο εξελίξεων για το σχολείο, τους εργαζομένους και τις οικογένειες των μαθητών.