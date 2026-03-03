ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ξεκινούν σήμερα (3/3) οι αιτήσεις για 1.696 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 3 έως 18 Μαρτίου 2026











Η λίστα με όλες τις θέσεις εργασίας







Πότε λήγουν οι αιτήσεις Η διαδικασία αιτήσεων για το ΑΣΕΠ 2Κ/2026:



Έναρξη: Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, ώρα 08:00







Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός της προθεσμίας, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία το σύστημα κλείνει αυτόματα.



Οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής: -Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 840 θέσεις

Η προκήρυξη απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι θα στελεχώσουν νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια.



Παράβολο και διαδικασία Απαιτείται παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)» στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).





Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) υπάρχει σχετικός σύνδεσμος («ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») που οδηγεί απευθείας στην εφαρμογή.



Ο κωδικός του παραβόλου πρέπει να καταχωριστεί στην αίτηση και να βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» κατά την επιλογή «Οριστικοποίηση», διαφορετικά η αίτηση δεν ολοκληρώνεται.



Δικαιολογητικά και επιλογές Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.



Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο κατηγορία προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Στην αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τις θέσεις. Υποβολή περισσότερων αιτήσεων ή συνδυασμός κατηγοριών επιφέρει αυτοδίκαιο αποκλεισμό.



Με βάση το άρθρο 43 του ν. 5083/2024, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 ανά κατηγορία και ειδικότητα. Για την ειδικότητα ΤΕ Μαιευτικής (κωδικοί 693 έως 848, συνολικά 156 θέσεις), οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως 120 προτιμήσεις.



Επισημαίνεται ότι όλα τα προσόντα και τα κριτήρια που δηλώνονται πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.