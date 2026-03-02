Νεκρός άνδρας στη μαρίνα Σύρου, βρέθηκε στη θάλασσα
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Θάλασσα

Νεκρός άνδρας στη μαρίνα Σύρου, βρέθηκε στη θάλασσα

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του

Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στη μαρίνα Σύρου ένας άνδρας μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το cyclades24, πρόκειται για άτομο το οποίο ζούσε μέσα σε σκάφος.

Από το Λιμεναρχείο Σύρου έχει ξεκινήσει η έρευνα για την υπόθεση, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.

