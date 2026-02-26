Κικίλιας για ONEX-Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
«H συμφωνία δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους και φυσικά, ανάπτυξη, που είναι πολύ σημαντικό και για τις τρεις χώρες, αφού θα στηρίξει την ανοικοδόμηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας» ανέφερε ο υπουργός Nαυτιλίας
Ο υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ανάρτησε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα με αφορμή τη συμφωνία συνεργασίας που υπεγράφη την Τετάρτη το απόγευμα στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγα.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της υπογραφής, της πολύ σημαντικής συμφωνίας μεταξύ της ONEX, operator δύο από τα μεγαλύτερα ελληνικά ναυπηγεία και της HANWHA, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ναυπηγική βιομηχανία και φυσικά, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Νότια Κορέα και την Ελλάδα.
Αυτό θα δημιουργήσει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους και φυσικά, ανάπτυξη, που είναι πολύ σημαντικό και για τις τρεις χώρες, αφού θα στηρίξει την ανοικοδόμηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.
Από την εποχή, λοιπόν, των "Liberties" - μην ξεχνάμε - η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία κατασκεύαζε ένα "Liberty" κάθε δύο ημέρες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Και στη συνέχεια, πωλήθηκαν στους Έλληνες και αυτό οδήγησε στον μύθο τους, όσον αφορά τη θάλασσα.
Τώρα, είμαστε η ισχυρότερη δύναμη στη ναυτιλία στον κόσμο και είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με τη Νότια Κορέα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι μόνο το πρώτο βήμα και υπάρχουν πολλά ακόμα που έρχονται.
Kυρία Πρέσβη, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και για την οργάνωση όλων αυτών, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που έχουν εργαστεί σκληρά για να προχωρήσει αυτή η υπογραφή. Εύχομαι τα καλύτερα».
Στον χαιρετισμό μου που προβλήθηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και της νοτιοκορεατικής Hanwha στην Ουάσιγκτον, υπογράμμισα ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τη ναυπηγική βιομηχανία και την τριμερή…
