Συνελήφθη 59χρονος οδηγός ταξί στην Αθήνα: Είχε ρυθμίσει το ταξίμετρο να χρεώνει διπλή ταρίφα ενώ ήταν μεσημέρι, το είχε κάνει σε 56 κούρσες
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 59χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά επιβάτες στο κέντρο της Αθήνας, ενεργοποιώντας παράνομα διπλή ταρίφα στο ταξίμετρο του οχήματος.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες (24/2) από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ που ανήκει στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Από περαιτέρω έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι τις τελευταίες 5 ημέρες, ο 59χρονος είχε θέσει διπλή ταρίφα αντί για μονή τουλάχιστον 56 φορές εισπράττοντας υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ’ εξακολούθηση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Τον έπιασαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στο κέντρο της ΑθήναςΕιδικότερα, ο 59χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε να κινείται στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή, η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες.
