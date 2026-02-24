Σε σοβαρή κατάσταση οδηγός πατινιού μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Σε σοβαρή κατάσταση οδηγός πατινιού μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο, με την κίνηση να διεξάγεται με δυσκολία

Σε σοβαρή κατάσταση οδηγός πατινιού μετά από σύγκρουση με ΙΧ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Τροχαίο με Ι.Χ. και πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Βραΐλα, στο ρεύμα προς Πατησίων.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο, ωστόσο η κίνηση έχει πλέον αποκατασταθεί.



Σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί σοβαρά ο 25χρονος που επέβαινε στο πατίνι και έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό.
