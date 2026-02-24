Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων
Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων

Σε ισχύ είναι από χθες, Καθαρά Δευτέρα οι ρυθμίσεις στα δρομολόγια της Γραμμής 2 του Μετρό, καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αναβάθμιση των σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση υποδομών δικτύου 5G.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΣΤΑΣΥ, οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν έως την Πέμπτη, με τη διοίκηση της εταιρείας να ζητά την κατανόηση του κοινού για την αναπόφευκτη αναστάτωση που προκαλεί το έργο υποδομής.

Οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ θα κλείνουν τις πύλες τους για το κοινό στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες πριν από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός αποκλειστικά για τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Αεροδρόμιο), εξυπηρετώντας κανονικά τους επιβάτες της μπλε γραμμής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των συρμών στην «κόκκινη» γραμμή θα εκτελείται στα τμήματα:

Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο
Νέος Κόσμος – Ελληνικό

Τα τελευταία δρομολόγια ανά ώρα

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, δείτε αναλυτικά πότε θα διέλθουν οι τελευταίοι συρμοί από κάθε σταθμό πριν το κλείσιμο:

Κατεύθυνση από Ανθούπολη προς Ελληνικό:

Αναχώρηση από Ανθούπολη: 21:25
Διέλευση από Πανεπιστήμιο: 21:37
Διέλευση από Σύνταγμα: 21:40
Διέλευση από Ακρόπολη: 21:41
Διέλευση από Συγγρού - Φιξ: 21:43

Κατεύθυνση από Ελληνικό προς Ανθούπολη:

Αναχώρηση από Ελληνικό: 21:25
Διέλευση από Αγ. Δημήτριο: 21:33
Διέλευση από Νέο Κόσμο: 21:37
Διέλευση από Συγγρού - Φιξ: 21:39
Διέλευση από Ακρόπολη: 21:41
Διέλευση από Σύνταγμα: 21:43

Γραμμή Χ15: Η εναλλακτική λύση με λεωφορεία

Για την κάλυψη του κενού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ έχει θέσει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15. Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν διαδρομές από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, με τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Στην οδό Σίνα (υπάρχουσα στάση).
ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Νέα προσωρινή στάση στη Βασιλίσσης Αμαλίας (μεταξύ Βασ. Γεωργίου Α΄ και Όθωνος).
ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας (υπάρχουσα στάση).
ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ: Νέα προσωρινή στάση στην οδό Καλλιρρόης (ύψος στάσης Τραμ).
ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Νέα προσωρινή στάση στην οδό Αμβροσίου Φραντζή.
ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Στην οδό Κασομούλη (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Άγιος Ιωάννης – Πανεπιστήμιο:

ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Στην οδό Κασομούλη (υπάρχουσα στάση).
ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Νέα προσωρινή στάση στην οδό Αμβροσίου Φραντζή.
ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ: Στη λεωφόρο Συγγρού (υπάρχουσα στάση).
ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Στη λεωφόρο Συγγρού (υπάρχουσα στάση).
ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας (υπάρχουσα στάση).
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ: Νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου (μεταξύ Σίνα και Κοραή).

