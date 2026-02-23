Ρέθυμνο: 7χρονο παιδί ήπιε αλκοόλ που του σέρβιραν αντί για... βυσσινάδα, συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Σε εφιάλτη μετατράπηκε ένα φαινομενικά συνηθισμένο απόγευμα για μια οικογένεια στο Ρέθυμνο, όταν ο 7χρονος γιος τους κατανάλωσε κατά λάθος αλκοολούχο ποτό που του σερβιρίστηκε αντί για χυμό σε κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν η οικογένεια επισκέφθηκε το κατάστημα και το παιδί παρήγγειλε χυμό βύσσινο. Το χρώμα του ροφήματος δεν προκάλεσε υποψίες στους γονείς, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να καταναλώσει ποσότητα ποτού που περιείχε αλκοόλ.

Λίγο αργότερα, οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση του παιδιού δεν ήταν φυσιολογική και το μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και η υγεία του 7χρονου σταθεροποιήθηκε, χωρίς να διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το λάθος, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα καταστήματα εστίασης, ιδίως όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση ανηλίκων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυξημένης προσοχής από το προσωπικό.

