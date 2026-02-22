Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο σε οδηγό ταξί που χρέωνε με εφαρμογή αντί για ταξίμετρο
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξί Θεσσαλονίκη Παραβάσεις

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο σε οδηγό ταξί που χρέωνε με εφαρμογή αντί για ταξίμετρο

Η παράβαση διαπιστώθηκε στο πλαίσιο ελέγχων της Τροχαίας

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο σε οδηγό ταξί που χρέωνε με εφαρμογή αντί για ταξίμετρο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη βεβαίωση παράβασης σε βάρος οδηγού ταξί προχώρησε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς, όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποιούσε εφαρμογή για την καταμέτρηση της αμοιβής του και όχι το προβλεπόμενο ταξίμετρο. Το γεγονός αυτό μάλιστα είχε προκαλέσει αρνητικά σχόλια σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της παράτυπης συμπεριφοράς του.

Η βεβαίωση της συγκεκριμένης παράβασης σημειώθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με στόχο την οδική ασφάλεια σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Στους ελέγχους αυτούς βεβαιώθηκαν συνολικά 124 παραβάσεις, μεταξύ αυτών 95 για παραβίαση ορίου ταχύτητας, 10 για περιπτώσεις με ένδειξη μέθης, μία για εκπομπές θορύβου, δύο για μη χρήση προστατευτικού κράνους, δύο για στέρηση άδειας οδήγησης, μία για χρήση φιμέ μεμβρανών, τέσσερις πειθαρχικές παραβάσεις ταξί, τρεις διοικητικές παραβάσεις ταξί και έξι λοιπές παραβάσεις.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης