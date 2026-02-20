Νίσυρος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, εκτεταμένες ζημιές στο νησί
Η κήρυξη ισχύει για τρεις μήνες

Με χθεσινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Νισύρου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 17ης Φεβρουαρίου.

Η απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια του επίσημου αιτήματος που υπέβαλε ο δήμαρχος Νισύρου προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή εκτεταμένων ζημιών από θυελλώδεις ανέμους, έντονο κυματισμό και βροχόπτωση.

Καταγεγραμμένες ζημιές

- Καταστροφή και υποχώρηση οδοστρώματος στο 1ο χλμ. του κοινοτικού δικτύου Μανδρακίου - Πάλλων

- Σοβαρές φθορές στον δημοτικό δρόμο Πάλλων - Λιών

- Υποσκαφή κρηπιδωμάτων και καταστροφή τοιχίου στο παραλιακό μέτωπο Μανδρακίου

Οι φθορές αυτές δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών.

Η κήρυξη ισχύει για τρεις μήνες, έως και τις 18 Μαΐου 2026, και επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης, τη διάθεση έκτακτων πόρων και τον συντονισμό με τα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας ασφάλειας και των βασικών υποδομών του νησιού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Ο Δήμος Νισύρου προχωρά άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.
