Συνελήφθησαν νεαροί στα Χανιά που χτύπησαν 44χρονο με μεταλλικό σωλήνα και του έκλεψαν το κινητό
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες και το θύμα τους αναγνώρισε
Σε άμεση κινητοποίηση προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στα Χανιά το βράδυ της 17ης Φεβρουαρίου, έπειτα από αναφορά για επίθεση και ληστεία σε βάρος 44χρονου αλλοδαπού που περπατούσε σε περιοχή της πόλης.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δύο άγνωστοι άνδρες πλησίασαν το θύμα, το ακινητοποίησαν και το χτύπησαν με μεταλλικό σωλήνα, προκαλώντας του τραυματισμό. Αφού του άσκησαν σωματική βία, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, αξίας περίπου 200 ευρώ, και τράπηκαν σε φυγή.
Αμέσως μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης και της Άμεσης Δράσης Χανίων ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Λίγο αργότερα εντόπισαν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 26 και 19 ετών, τους οποίους προσήγαγαν.
Οι δύο άνδρες αναγνωρίστηκαν από τον 44χρονο ως οι δράστες της επίθεσης. Κατά τη διενέργεια ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή τους το κινητό τηλέφωνο που είχε αφαιρεθεί, το οποίο επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του.
