Συνελήφθησαν νεαροί στα Χανιά που χτύπησαν 44χρονο με μεταλλικό σωλήνα και του έκλεψαν το κινητό
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Ληστεία Κρήτη

Συνελήφθησαν νεαροί στα Χανιά που χτύπησαν 44χρονο με μεταλλικό σωλήνα και του έκλεψαν το κινητό

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες και το θύμα τους αναγνώρισε

Συνελήφθησαν νεαροί στα Χανιά που χτύπησαν 44χρονο με μεταλλικό σωλήνα και του έκλεψαν το κινητό
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε άμεση κινητοποίηση προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στα Χανιά το βράδυ της 17ης Φεβρουαρίου, έπειτα από αναφορά για επίθεση και ληστεία σε βάρος 44χρονου αλλοδαπού που περπατούσε σε περιοχή της πόλης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δύο άγνωστοι άνδρες πλησίασαν το θύμα, το ακινητοποίησαν και το χτύπησαν με μεταλλικό σωλήνα, προκαλώντας του τραυματισμό. Αφού του άσκησαν σωματική βία, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, αξίας περίπου 200 ευρώ, και τράπηκαν σε φυγή.

Αμέσως μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης και της Άμεσης Δράσης Χανίων ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Λίγο αργότερα εντόπισαν δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 26 και 19 ετών, τους οποίους προσήγαγαν.

Οι δύο άνδρες αναγνωρίστηκαν από τον 44χρονο ως οι δράστες της επίθεσης. Κατά τη διενέργεια ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή τους το κινητό τηλέφωνο που είχε αφαιρεθεί, το οποίο επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης