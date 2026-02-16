ΑΑΔΕ: Εργασίες για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026, ποιες λειτουργίες υποβολής δήλωσης Ε9 δεν θα είναι διαθέσιμες την Πέμπτη
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΦΙΑ ΕΝΦΙΑ 2026 ΑΑΔΕ

ΑΑΔΕ: Εργασίες για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026, ποιες λειτουργίες υποβολής δήλωσης Ε9 δεν θα είναι διαθέσιμες την Πέμπτη

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για τις εφαρμογές και τις ώρες διακοπής

ΑΑΔΕ: Εργασίες για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026, ποιες λειτουργίες υποβολής δήλωσης Ε9 δεν θα είναι διαθέσιμες την Πέμπτη
Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα εξής:

- Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2026 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2026 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2026.

- Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2027 δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ 9:00 και 13:00.

- Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου, όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2025, θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης