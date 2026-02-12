Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, δείτε βίντεο

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά οι δράστες κατάφεραν και έλυσαν τα σχοινιά, με τα οποία ήταν δεμένα τα λούτρινα, άρπαξαν δύο μεγάλα κόκκινα αρκουδάκια και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν