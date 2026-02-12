Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, δείτε βίντεο

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά οι δράστες κατάφεραν και έλυσαν τα σχοινιά, με τα οποία ήταν δεμένα τα λούτρινα, άρπαξαν δύο μεγάλα κόκκινα αρκουδάκια και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, δείτε βίντεο
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/2) στη Θεσσαλονίκη, όταν τρία άτομα έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο, λίγες ημέρες πριν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, ο ιδιοκτήτης του ανθοπωλείου είχε διακοσμήσει τη βιτρίνα με λούτρινα κουκλάκια και ρομαντικά στολίδια για τη γιορτή των ερωτευμένων.


Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά οι δράστες κατάφεραν και έλυσαν τα σχοινιά, με τα οποία ήταν δεμένα τα λούτρινα, άρπαξαν δύο μεγάλα κόκκινα αρκουδάκια και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ανάμεσα στα τρία άτομα βρισκόταν και ένα ανήλικο κορίτσι.

Όταν ο ιδιοκτήτης έφτασε στο μαγαζί την επόμενη ημέρα, συνειδητοποίησε ότι λείπουν τα προϊόντα του και ενημέρωσε τις Αρχές, χωρίς όμως να προχωρήσει σε καταγγελία.
