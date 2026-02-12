Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€



Στο Marie Claire Μαρτίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑΗ μόδα ταξιδεύει, στο πρώτο τεύχος της ΆνοιξηςΜε πρωταγωνίστρια τηνκαι τη νέα capsule συλλογή, σαλπάρουμε σε ένα ταξίδικαι διαχρονικούΣχεδιασμένη για γυναίκες που λατρεύουν να, η συλλογή της Louis Vuitton,φέρνει onό,τι χρειάζεται, μια ευέλικτα κομψή γκαρνταρόμπα, από τις χαλαρές ώρες στο κατάστρωμα μέχρι ένα κομψά σχεδιασμένο δείπνο.Στη δική μαςσυνεχίζουμε να επενδύουμε σε κοσμήματα που φοράμε χωρίς δεύτερη σκέψη:, με το αξεπέραστο στυλ της, έναν, συνεχίζει να συναρπάζει τους φασιονίστας του πλανήτη όπως αποδεικνύει και μια νέα τηλεοπτική σειρά.Βλέπουμε τουςμε άλλο μάτι μια και φέτος, οι σχεδιαστές αποφάσισαν να τους αναδείξουν σεντύνονται με τα ρούχα της νέας, πιο ξένοιαστης εποχής και φωτογραφίζονται στουςαγαπά τις ανδρόγυνες φιγούρες και ποντάρει σε πινελιές χρώματος για να μοιράσει χαρά.Με αφορμή τηνόπως κάθε Μάρτιο, συναντάμε πρόσωπα που διασχίζουνκαι που μοιράζονται μαζί μας κάτι από όσα τους έμαθε η ζωή.από διαφορετικές γωνιές τηςμοιράζονται τηπου κληρονόμησαν και τημε την οποία ξανασχεδιάζουν τη ζωή στην ύπαιθρο.που έχτισαν μια νέα ζωή στηνσυνεχίζουν να αγαπούν την πατρίδα τους με πάθος και να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τις γυναίκες που άφησαν πίσω., πολεμική ανταποκρίτρια για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, εξηγεί γιατί η ανάδειξη τηςδεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.κάνει βαθιά κατάδυση σε έναν δύσκολο γυναικείο ρόλο και πιστεύει στη δύναμη των φίλων.Η λίστα των: συγκεντρώσαμε όσα αγαπάμε να χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά.: ένα ιστορικό κτίριο στομεταμορφώνεται σε μια κατοικία αφιερωμένη στην τέχνη.Όσο πιο μικρό το μέρος, τόσο πιο μεγάλα και ερμητικά κλεισμένα τα μεγάλα μυστικά. Η κοινωνία της μικρή κωμόπολης αρνείται πεισματικά να συνεργαστεί με το FBI για τη διαλεύκανση ενός αποτρόπαιου εγκλήματος. Το σκοτάδι πρέπει να διατηρηθεί, πάση θυσία.«Για μία ακόμη φορά η ειδική πράκτορας Άτλι Πάιν πήγαινε στην Κοιλάδα του Θανάτου. Μόνο που αυτή η 'κοιλάδα' βρισκόταν στο Κολοράντο, στις Φυλακές Υπερυψίστης Ασφαλείας του Φλόρενς, του μόνου ομοσπονδιακού σωφρονιστικού καταστήματος υψίστης ασφαλείας στην Αμερική. Η Άτλι Πάιν είχε οδηγήσει ως εκεί τέρμα γκάζι, οδηγώντας τη σύγχρονη εκδοχή ενός αλόγου: μια τιρκουάζ Mustang του 1967. Τώρα, μετά τη γρήγορη διαδρομή της, η Άτλι είχε απομείνει στο παρκινγκ της φυλακής, προσπαθώντας να επιστρατεύσει όλη τη δύναμη και το κουράγιο της για να επισκεφτεί ένα συγκεκριμένο τέρας που έμενε εκεί, ανάμεσα σε τόσα άλλα αποβράσματα. Ήταν όλοι τους, ένας προς έναν, από τη στόφα των ανθρώπων που βλέπεις στους εφιάλτες. Η Πάιν ήταν ντυμένη στα μαύρα, με εξαίρεση τη λευκή της μπλούζα. Το αστραφτερό σήμα του FBI ήταν καρφιτσωμένο στο πέτο του σακακιού της».Με αυτό τον τρόπο ο David Baldacci, ένας πραγματικός δεξιοτέχνης της αγωνίας, υποδέχεται τον αναγνώστη σε ένα από τα καλύτερα και πιο ευφυή μυθιστορήματά του, το «Ένα λεπτό ως τα μεσάνυχτα». Κεντρική ηρωίδα είναι η πράκτορας του FBI Άτλι Πάιν, μια γυναίκα που σημαδεύτηκε από μια ανείπωτη τραγωδία, η οποία χτύπησε την οικογένειά της πριν από 30 χρόνια: Ένας παρανοϊκός κακοποιός απήγαγε -και μάλλον δολοφόνησε- τη δίδυμη αδελφή της Πάιν, ενώ τραυμάτισε βαριά την ίδια.Στο «Ένα λεπτό ως τα μεσάνυχτα» η Άτλι Πάιν αποτολμά μια ανασκαφή στο παρελθόν, αναζητώντας πάντα τη λύση στο αίνιγμα της χαμένης αδελφής της. Επιστρέφει στη μικρή κωμόπολη όπου μεγάλωσε, όμως λίγο αφότου η Πάιν αρχίσει την έρευνά της, μια ντόπια κοπέλα βρίσκεται δολοφονημένη, τελετουργικά, με ένα νυφικό πέπλο στο κεφάλι της. Θα ακολουθήσουν κι άλλα τρομακτικά, αλλόκοτα συμβάντα, σαν μια σειρά από μηνύματα προς την Άτλι, h οποία θα μάθει ότι το να σκαλίζει το παρελθόν μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνο και οδυνηρό από ό,τι φανταζόταν.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Ένα λεπτό ως τα μεσάνυχτα» του David Baldacci είναι στο ΘΕΜΑ.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες. 