Ι.Ν.Ευαγγελισμού της Θεοτόκου: Ο μοναδικός ελληνορθόδοξος ναός στο Ιράν που ισορροπεί ανάμεσα στην πίστη, τη διπλωματία και την επιβίωση

Ο αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Κουνάλης, ο τελευταίος ορθόδοξος ιερέας που λειτούργησε στον Ναό, περιγράφει την εμπειρία του και κάνει λόγο για μια απόλυτα ελεγχόμενη από το καθεστώς των μουλάδων αποστολή στην Τεχεράνη