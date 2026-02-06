Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone με τη νέα γέφυρα Καραβόπορου στα Τρίκαλα
Τρίκαλα Γέφυρα

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone με τη νέα γέφυρα Καραβόπορου στα Τρίκαλα

Πρόκειται για το μεγαλύτερο οδικό έργο που έχει υλοποιηθεί στη Θεσσαλία

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone με τη νέα γέφυρα Καραβόπορου στα Τρίκαλα
Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τα έργα που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευής της νέας γέφυρας Καραβόπορου στα Τρίκαλα, με τα εργοτάξια να έχουν στηθεί και στις δύο όχθες του ποταμού και τις εργασίες να προχωρούν κανονικά.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο οδικό έργο που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη Θεσσαλία, προϋπολογισμού 22 εκατ. ευρώ, όπως καταγράφει το trikalavoice.gr. Είχε δημοπρατηθεί και ξεκινήσει από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Αγοραστού, ενώ με ενέργειες του νέου περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα ξεπεράστηκαν προβλήματα που πήγαν να δημιουργηθούν στις αρχές του έτους. 

Γέφυρα Καραβόπορου

Προσβασιμότητα πεζών και ΑΜΕΑ

Η αρτηρία είναι Εθνική οδός στην οποία δεν προβλέπονται πεζοδρόμια παρά σε ένα μικρό τμήμα αυτής και συγκεκριμένα στην γέφυρα Πηνειού και στη διαμόρφωση των νησίδων των ισόπεδων κόμβων.

Στις παράπλευρες οδούς, όπου περιλαμβάνεται η κατασκευή πεζοδρομίων θα ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ με κατάλληλη διαμόρφωση των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) των πεζοδρομίων και εξασφάλιση του ελάχιστου ελεύθερου εμποδίων πλάτους 1,50m. Σημειώνεται ότι η περιοχή στην οποία χωροθετείται το έργο είναι εκτός πόλεων και οικισμών.

Τι περιλαμβάνει το έργο

την κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 1,3km.
την κατασκευή τεχνικών έργων (γεφυρών) διέλευσης του Πηνειού μήκους 143,10m για την αρτηρία και τον βόρειο παράπλευρο.
την κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,35km.
την κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,00km περίπου.
την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη θέση Καραβοπόρου (μορφής «σταυρού»).
την προσαρμογή της αρτηρίας στους υφιστάμενους κόμβους με κατάλληλη διαμόρφωσή τους


Δείτε φωτογραφίες 

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone με τη νέα γέφυρα Καραβόπορου στα Τρίκαλα
Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone με τη νέα γέφυρα Καραβόπορου στα Τρίκαλα
Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone με τη νέα γέφυρα Καραβόπορου στα Τρίκαλα
Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone με τη νέα γέφυρα Καραβόπορου στα Τρίκαλα
Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone με τη νέα γέφυρα Καραβόπορου στα Τρίκαλα
Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από drone με τη νέα γέφυρα Καραβόπορου στα Τρίκαλα

