Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Μητέρα στον Βόλο κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της
Μητέρα στον Βόλο κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της
Η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα
Στη σύλληψη μιας γυναίκας στον Βόλο προχώρησαν χθες Πέμπτη οι αστυνομικοί, καθώς κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 10 ετών.
Όπως αναφέρει το gegonota.news η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από προανάκριση που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να συνδέουν τη γυναίκα με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία.
Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εισαγγελέας υπηρεσίας άσκησε σε βάρος της δίωξη για παιδική πορνογραφία και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή.
Η ίδια ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Όπως αναφέρει το gegonota.news η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από προανάκριση που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να συνδέουν τη γυναίκα με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία.
Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εισαγγελέας υπηρεσίας άσκησε σε βάρος της δίωξη για παιδική πορνογραφία και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή.
Η ίδια ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα