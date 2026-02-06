Μητέρα στον Βόλο κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της
ΕΛΛΑΔΑ
Παιδική πορνογραφία Ανήλικη Βόλος

Μητέρα στον Βόλο κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της

Η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα

Μητέρα στον Βόλο κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της
Στη σύλληψη μιας γυναίκας στον Βόλο προχώρησαν χθες Πέμπτη οι αστυνομικοί, καθώς κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Όπως αναφέρει το gegonota.news η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από προανάκριση που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να συνδέουν τη γυναίκα με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εισαγγελέας υπηρεσίας άσκησε σε βάρος της δίωξη για παιδική πορνογραφία και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Η ίδια ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
