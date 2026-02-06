Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν στη διασωλήνωσή της επί τόπου
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 61χρονη γυναίκα, η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη γυναίκα.
Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν στη διασωλήνωσή της επί τόπου.
Στη συνέχεια η 61χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
