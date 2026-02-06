Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν στη διασωλήνωσή της επί τόπου

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 61χρονη γυναίκα, η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) έπεσε από τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη γυναίκα.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν στη διασωλήνωσή της επί τόπου.

Στη συνέχεια η 61χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

