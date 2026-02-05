To Gala,το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

Ανθή Φακιδιάρη
Με τη Σίλια Κριθαριώτη στο Παρίσι
Η χαρισματική σχεδιάστρια έβαλε την ελληνική μόδα στο κλαμπ της υψηλής ραπτικής και το διάσημο μοντέλο της Victoria’s Secret σφράγισε τον διεθνή χαρακτήρα της τέχνης της

Aποκλειστικό
Στεφάν Ρολάν
«Η Αθηνά είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι»
Ο δημιουργός υψηλής ραπτικής μάς υποδέχτηκε στο νέο του ατελιέ στην Πόλη του Φωτός και μίλησε για την σπάνια δημόσια εμφάνιση της απογόνου του Ωνάση στο σόου του

Ανθή Ευστρατιάδου
Το νέο πρόσωπο στο «Maestro»
Στο κωμικό «Εχω παιδιά» υποδύεται μια γυναίκα που απεχθάνεται τη μητρότητα, ενώ παράλληλα βρίσκεται στα γυρίσματα της πολυσυζητημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Πώς είναι να μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην υποκριτική και στο μεγάλωμα της κόρης της;

Κορτίνα
Dolce vita με VIPs & Ολυμπιονίκες
Η «βασίλισσα των Δολομιτών», που μαζί με το Μιλάνο φιλοξενούν τους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει γράψει ιστορία ως ένας από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς στην Ιταλία

Ακόμα:

Βιντσέντζο Λατρόνικο
Ο υποψήφιος για το Booker 2025 εξηγεί γιατί τα βιβλία κάνουν ερωτήσεις αντί να δίνουν απαντήσεις

Βερόνικα Δαβάκη
«Η κωμωδία είναι ένας καταπληκτικός τρόπος επικοινωνίας»

Μόδα & Ομορφιά
Τα πρώτα new season αξεσουάρ & αντιγήρανση με την ενέργεια του φωτός

To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!

