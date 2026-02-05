Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Πέθανε βρέφος έξι μηνών στο Θέρμο
Το μωρό μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του, νεκρό στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/2) στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου ένα βρέφος έξι μηνών έχασε τη ζωή του.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το μωρό εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κούνια του και μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.


Η οικογένεια έχει καταγωγή από την Αλβανία. Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.
