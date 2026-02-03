Aπεργία ταξί: Πορεία στο κέντρο της Αθήνας, με απεργία διαρκείας προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ

Η πορεία ξεκίνησε από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη και κινείται μέσω της Σταδίου προς τη Βουλή και, έπειτα, τη Βασιλίσσης Σοφίας - Ποια τα αιτήματα των αυτοκινητιστών





Η κινητοποίηση γίνεται με την παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. που δεν έχει επιτρέψει να κλείσουν οι διαδηλωτές όλο τον δρόμο και παραχωρεί λωρίδες -μία ή δύο, ανάλογα το σημείο, ώστε να μη διακοπεί η κυκλοφορία. Στην πορεία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, συμμετέχουν πάνω από 700 άτομα. Όπως φαίνεται η πορεία δεν θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το Μαξίμου, καθότι οι δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν φράξει με κλούβες τον δρόμο.



Δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν φράξει με κλούβες τον δρόμο έξω από το Μαξίμου



Λόγω της πορείας, παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.



Κεντρικό αίτημα των αυτοκινητιστών ταξί είναι η απόσυρση του σχεδίου για υποχρεωτική μετάβαση του κλάδου στην ηλεκτροκίνηση, το οποίο –όπως υποστηρίζουν– προωθείται χωρίς τον αναγκαίο σχεδιασμό και τις απαραίτητες υποδομές. Λίγο πριν την εκκίνηση της πορείας, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος έστειλε μήνυμα προς την κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι, αν το σχετικό νομοσχέδιο προχωρήσει, ο κλάδος είναι έτοιμος να κηρύξει απεργία διαρκείας.



«Πρόκειται για μια βίαιη προσαρμογή που επιχειρείται χωρίς να υπάρχουν σταθμοί φόρτισης, οικονομικά κίνητρα και ουσιαστική μελέτη των επιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να οδηγηθούν χιλιάδες επαγγελματίες σε οικονομικό αδιέξοδο», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ .



Συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό



Ο ΣΑΤΑ, μέσω ανακοίνωσής του, ζήτησε εκ των προτέρων συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί από τις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο αγώνας τους αφορά ολόκληρη την κοινωνία.



«Διεκδικούμε ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές για όλους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί, που εγγυάται υπεύθυνη εξυπηρέτηση και προστασία των δικαιωμάτων πολιτών και επαγγελματιών», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.



Ανησυχία στον κλάδο



Οι αυτοκινητιστές υποστηρίζουν ότι η υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό βάρος, το οποίο δεν μπορούν να επωμιστούν χωρίς ουσιαστικές κρατικές ενισχύσεις. Παράλληλα, τονίζουν ότι η έλλειψη οργανωμένου δικτύου φόρτισης σε Αθήνα και περιφέρεια καθιστά πρακτικά ανεφάρμοστη μια τέτοια πολιτική, ιδίως για έναν κλάδο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.