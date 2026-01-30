Ισχυροί άνεμοι σε όλη την Κρήτη, συστάσεις προς πλοία, αλιευτικά και μικρά σκάφη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Θυελλώδεις άνεμοι ΕΜΥ Ηράκλειο Λιμεναρχείο

Ισχυροί άνεμοι σε όλη την Κρήτη, συστάσεις προς πλοία, αλιευτικά και μικρά σκάφη

Σε επιφυλακή το Λιμεναρχείο Ηρακλείου

Ισχυροί άνεμοι σε όλη την Κρήτη, συστάσεις προς πλοία, αλιευτικά και μικρά σκάφη
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ., θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι σήμερα σε όλη την Κρήτη.

Συγκεκριμένα:

- Δυτικό Κρητικό: συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 30/10 UTC, Δυτικοί 7-8.

- Ανατολικό Κρητικό: συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 30/10 UTC, Δυτικοί 7-8.

- Νοτιοδυτικό Κρητικό: συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 30/10 UTC, Δυτικοί 8-9, και από 30/07 UTC 8 στα δυτικά, Δυτικοί-Νοτιοδυτικοί.

- Νοτιοανατολικό Κρητικό (Ιεράπετρα): συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 30/10 UTC, Δυτικοί-Νοτιοδυτικοί 8, και δυτικά του 27,00 Δυτικοί.

Από το Λιμεναρχείο καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης.

Επιπλέον:

Κλείσιμο
- Επαγγελματικά αλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίηση κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου.

- Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής.

Το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα για την αντιμετώπιση περιστατικών και την παροχή βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης