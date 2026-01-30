Με τις καινοτόμες υπηρεσίες Fiber To The Room και Always OnLine
Ισχυροί άνεμοι σε όλη την Κρήτη, συστάσεις προς πλοία, αλιευτικά και μικρά σκάφη
Σε επιφυλακή το Λιμεναρχείο Ηρακλείου
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ., θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι σήμερα σε όλη την Κρήτη.
Συγκεκριμένα:
- Δυτικό Κρητικό: συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 30/10 UTC, Δυτικοί 7-8.
- Ανατολικό Κρητικό: συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 30/10 UTC, Δυτικοί 7-8.
- Νοτιοδυτικό Κρητικό: συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 30/10 UTC, Δυτικοί 8-9, και από 30/07 UTC 8 στα δυτικά, Δυτικοί-Νοτιοδυτικοί.
- Νοτιοανατολικό Κρητικό (Ιεράπετρα): συνεχίζει τουλάχιστον μέχρι 30/10 UTC, Δυτικοί-Νοτιοδυτικοί 8, και δυτικά του 27,00 Δυτικοί.
Από το Λιμεναρχείο καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης.
Επιπλέον:
- Επαγγελματικά αλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίηση κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου.
- Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής.
Το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα για την αντιμετώπιση περιστατικών και την παροχή βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.
