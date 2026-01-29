H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Θάλασσα και στεριά έγιναν ένα στη Σαγιάδα, δείτε βίντεο
Οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Ηπείρου
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην παραλιακή ζώνη της Σαγιάδας, όπου στεριά και θάλασσα έγιναν ένα, δημιουργώντας εικόνες εκτεταμένης πλημμύρας.
Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, αποτέλεσμα της κατάστασης ήταν να πλημμυρίσουν τμήματα της παραλιακής οδού, με την κίνηση οχημάτων και πεζών να πραγματοποιείται με μεγάλη δυσκολία.
Τα νερά της θάλασσας έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του δρόμου, ο οποίος θυμίζει πλέον λίμνη, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.
Σε ορισμένα σημεία, τα νερά έφτασαν στα όρια των καταστημάτων, τα οποία κινδυνεύουν άμεσα να πλημμυρίσουν, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί. Την ίδια ώρα, οι βροχοπτώσεις, κατά διαστήματα έντονες, συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, με τις αρμόδιες αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανών νέων προβλημάτων.
