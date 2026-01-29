8 στα 10 παιδιά έχασαν βάρος με την Εθνική Δράση για την Παιδική Παχυσαρκία, όλα τα στοιχεία

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από τη δωρεάν στήριξη παιδιών με παχυσαρκία σε όλη τη χώρα - Μέσω της δράσης μπορεί να εξυπηρετηθούν έως και 1.000 ραντεβού την εβδομάδα χωρίς λίστες αναμονής και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς