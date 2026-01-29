8 στα 10 παιδιά έχασαν βάρος με την Εθνική Δράση για την Παιδική Παχυσαρκία, όλα τα στοιχεία
Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από τη δωρεάν στήριξη παιδιών με παχυσαρκία σε όλη τη χώρα - Μέσω της δράσης μπορεί να εξυπηρετηθούν έως και 1.000 ραντεβού την εβδομάδα χωρίς λίστες αναμονής και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
Χιλιάδες παιδιά και έφηβοι με αυξημένο σωματικό βάρος σε ολόκληρη τη χώρα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, μέσα από την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που υλοποιείται πολυεπίπεδα, από το σχολείο μέχρι την οικογένεια, από το Υπουργείο Υγείας και την αν. υπουργό Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, με τη στήριξη και τον συντονισμό της UNICEF. Στη χώρα μας καταγράφεται δυστυχώς ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 40% των παιδιών να εμφανίζουν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία.
Στην «καρδιά» της Εθνικής Δράσης, που αντιμετωπίζει ουσιαστικά ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας του παιδικού πληθυσμού, βρίσκεται η δωρεάν υπηρεσία διατροφικής τηλεσυμβουλευτικής, η οποία λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
