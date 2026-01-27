Να το κάνουν και άλλες μανάδες όσο δύσκολο και αν είναι, λέει η μητέρα του Χριστόφορου που δώρισε τα όργανα μετά από τροχαίο
Ο 40χρονος σεφ παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την Τετάρτη (21/1) στη Νίκαια ενώ περπατούσε με τη σύντροφό του - Τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι, διακομίστηκε στο ΚΑΤ αλλά δυστυχώς η κατάσταση της υγείας του ήταν μη αναστρέψιμη
Στο πένθος βυθίστηκε το Αγρίνιο μετά τον θάνατο του 40χρονου Χριστόφορου σε τροχαίο. Η οικογένειά του αποφάσισε να δωρίσει τα όργανά του και η μητέρα του προτρέπει και άλλες μανάδες «να κάνουν το ίδιο, όσο δύσκολο και αν είναι».
Ο 40χρονος σεφ παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την Τετάρτη (21/1) στη Νίκαια ενώ περπατούσε με τη σύντροφό του. Τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι, διακομίστηκε στο ΚΑΤ αλλά δυστυχώς η κατάσταση της υγείας του ήταν μη αναστρέψιμη.
Η μητέρα του μίλησε στον ALPHA και είπε πως για τη δωρεά οργάνων ήταν «δική μου προτροπή» αλλά «απόφαση της νύφης μου». «Ξέρω ότι ο γιος μου έφυγε από την ώρα που έπεσε. Η ψυχούλα του είναι στον ουρανό, από εκεί και πέρα το σωματάκι του θα μπει στη Γη και θα γίνει χώμα, οπότε γιατί να μη δώσει ζωή σε ανθρώπους; Αυτό που έκανα εγώ να το κάνουν και άλλες μανάδες. Όσο δύσκολο και αν είναι. Γιατί άλλοι πέντε άνθρωποι, πέντε νέα παιδιά να μην πάρουνε ζωή», είπε η μητέρα.
Ο Χριστόφορος ασχολούνταν επαγγελματικά με την μαγειρική και πριν από πέντε μήνες είχε υποβληθεί σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς. Τον Νοέμβριο του 2022 είχε φύγει από τη ζωή ο πατέρας του Χριστόφορου, Κώστας, σε ηλικία 62 ετών, μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.
