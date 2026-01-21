Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας
Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών
Η επίδραση της τεχνολογίας αγγίζει κάθε πλευρά της καθημερινότητάς μας, μετασχηματίζοντας τον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και ζούμε. Δεν αποτελεί πλέον έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η επιρροή έχει φτάσει να διαμορφώνει και τον κόσμο της τέχνης, προσφέροντας νέα μέσα έκφρασης, διευρύνοντας τα καλλιτεχνικά όρια και δημιουργώντας πρωτόγνωρες εμπειρίες για το κοινό. Αυτή η συναρπαστική σύγκλιση της τεχνολογικής καινοτομίας με την καλλιτεχνική δημιουργία βρίσκεται στο επίκεντρο των «Ημερών ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM», μιας τριήμερης γιορτής αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη δύναμη της ψηφιακής έκφρασης. Από την Παρασκευή 23 έως και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μετατρέπεται σε έναν ζωντανό κόμβο ψηφιακής δημιουργίας, προσφέροντας δωρεάν στο κοινό μια μοναδική εμπειρία που αναδεικνύει την τεχνολογία ως μέσο έμπνευσης, παιχνιδιού και σύνδεσης.
Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» συνδέουν την τεχνολογία με την πολιτιστική δημιουργία, γεφυρώνοντας τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο μέσα από πρωτότυπες εμπειρίες. Οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με έργα ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης, AI και VR εμπειρίες, θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και θα παρακολουθήσουν live μουσική.
Στον πυρήνα του τριημέρου βρίσκεται το «COSMOTE TELEKOM medusa valley», μια πρωτοποριακή διαδραστική εγκατάσταση που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (AR/VR) και μετατρέπει τον χώρο σε ένα ολογραφικό θαλάσσιο σύμπαν. Φωτεινές μέδουσες αντιδρούν στην ανθρώπινη παρουσία μέσω ειδικών αισθητήρων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία «συνομιλεί» με τον άνθρωπο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο interactive installation που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Athens Digital Art Festival.
Παράλληλα, εργαστήρια δημιουργίας διαδραστικών μεδουσών θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τα δικά τους φωτεινά γλυπτά από υλικά προς ανακύκλωση, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έργα ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης, αλλά και να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα καινοτόμων δράσεων. VR προβολές, το workshop «AI in comics», εργαστήριο κινούμενης εικόνας και εργαστήριο εισαγωγής στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα που απευθύνεται σε όσους αγαπούν την τέχνη και σε εκείνους που θέλουν να ανακαλύψουν τις δημιουργικές δυνατότητες της τεχνολογίας.
Ιδιαίτερη θέση στις «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» έχει και το IT Innovation Center της εταιρείας, το οποίο δίνει βήμα στην start up ομάδα Narratologies να παρουσιάσει την καινοτόμο εφαρμογή της στο κοινό, ενισχύοντας την προβολή και την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Οι επισκέπτες θα μπορούν, επίσης, να αλληλεπιδράσουν με robots από το LAB της ομάδας IT Innovation Center.
Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ζωντανές μουσικές εμπειρίες, με το τριήμερο να ξεκινά δυναμικά με DJ Opening Party από τους TIME FLIES την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 19:00 και να συνεχίζεται με live συναυλίες από τις Σκιαδαρέσες το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 18:00 και τη Νεφέλη Φασούλη την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 18:00, μετατρέποντας την Τεχνόπολη σε σημείο συνάντησης ήχου, εικόνας και ψηφιακής ενέργειας.
Οι Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM έχουν φροντίσει όμως και για τις οικογένειες, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά και γονείς. Εκπαιδευτικά προγράμματα για την τεχνολογία συνδυάζονται με δράσεις ψυχαγωγίας: Μικροί και μεγάλοι ρίχνονται στο «Κυνήγι του μαύρου θησαυρού» και προσπαθούν να εξιχνιάσουν το παλιότερο μυστήριο του εργοστασίου. Ταυτόχρονα, το face painting, η διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση «Η Σαββέρια στη χώρα των γρίφων», η συναυλία με τα ΖΑΜΟΜΙΝΙΑ και το bubble performance «Κοσμοναύτες», δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η γνώση, το παιχνίδι και η φαντασία συνυπάρχουν.
Μέσα από τις Ημέρες ART/ TECH, η COSMOTE TELEKOM επιβεβαιώνει τη σταθερή της στήριξη σε καλλιτεχνικές δράσεις και δημιουργούς, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για να φέρουν το κοινό πιο κοντά στην τέχνη του μέλλοντος.
Για τρεις ημέρες, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γίνεται σημείο συνάντησης τέχνης, τεχνολογίας και μουσικής, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει από κοντά πώς η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να μετατραπεί σε εμπειρία.
Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις δράσεις στη σελίδα «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM».
