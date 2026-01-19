Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Νέα 48ωρη απεργία: Χωρίς ταξί στις 20 και 21/1
Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης
Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν την Τρίτη και την Τετάρτη 20 και 21/1 οι αυτοκινητιστές ταξί.
Επιπλέον αύριο Τρίτη στις 10:00 διοργανώνουν κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
Ανάμεσα στα αιτήματά τους τίθεται το ζήτημα της απελευθέρωσης του επαγγέλματος «κατ’ εντολή των μεγάλων συμφερόντων», ενώ καταγγέλλουν και τον «αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές», υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί και επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για κίνηση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.
Τα αιτήματα των οδηγών ταξίΟι οδηγοί ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, την οποία χαρακτηρίζουν οικονομικά ασύμφορη και πρακτικά δύσκολη στην παρούσα φάση, και ζητούν την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης και ένα ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή της έως το 2035.
