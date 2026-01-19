Ληστής εισέβαλε με μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Μικρολίμανο και άρπαξε 12.000 ευρώ
Ληστής εισέβαλε με μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Μικρολίμανο και άρπαξε 12.000 ευρώ

Ο δράστης φορώντας ένα μαύρο κράνος, μπήκε αιφνιδιαστικά στο κατάστημα και αφού απείλησε με μπαλτά την 23χρονη υπάλληλο, στην συνέχεια την έδεσε με tie wrap

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Μικρολίμανο, στην ακτή Δηλαβέρη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν από τις 23:00, άγνωστος άνδρας φορώντας μαύρο κράνος εισήλθε αιφνιδιαστικά στο κατάστημα και, απειλώντας με μπαλτά την 23χρονη υπάλληλο, κατάφερε να την ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια, την έδεσε με tie wrap και αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 12.000 ευρώ από το ταμείο, προτού τραπεί σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πήραν κατάθεση από την υπάλληλο και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
