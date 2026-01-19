Ληστής εισέβαλε με μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Μικρολίμανο και άρπαξε 12.000 ευρώ

Ο δράστης φορώντας ένα μαύρο κράνος, μπήκε αιφνιδιαστικά στο κατάστημα και αφού απείλησε με μπαλτά την 23χρονη υπάλληλο, στην συνέχεια την έδεσε με tie wrap