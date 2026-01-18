Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Κύπρος: Δολοφονήθηκε 41χρονος Βούλγαρος μετά από συμπλοκή στην Πάφο
Ενας 30χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι τραυματίζοντας θανάσιμα τον 41χρονο με τις αρχές να τον συλλαμβάνουν λίγο αργότερα
Σε κινητοποίηση τέθηκε η κυπριακή αστυνομία στην Πάφο, μετά από θανατηφόρα συμπλοκή στην περιοχή Πέγειας, με θύμα 41χρονο άνδρα από την Βουλγαρία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 41χρονος, Βούλγαρος, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, φέρεται να μετέβη από τη Λεμεσό στην Πέγεια μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, με σκοπό να συναντήσουν τον 30χρονο που στη συνέχεια συνελήφθη, ώστε να επιλύσουν προσωπικές διαφορές.
Κατά τη συνάντηση ακολούθησε συμπλοκή και ο 30χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι τραυματίζοντας θανάσιμα τον 41χρονο. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 30χρονος συνελήφθη στη σκηνή.
Ο Βούλγαρος που εξέπνευσε στο Νοσοκομείο ονομάζεται Georgi Marinov Ivanov. Η αστυνομία πήγε στην Πέγεια μετά την συμπλοκή και βρήκε μόνο ένα αυτοκίνητο με ζημιές στο μπροστινό μέρος και σπασμένο παρμπρίζ. Λίγο αργότερα εντόπισε αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν και το θύμα που ακόμα ζούσε. Τον μετέφεραν φίλου του στο Νοσοκομείο. Η αστυνομία συνόδεψε το αυτοκίνητο μέχρι το νοσοκομείο. Οι γιατροί προσπάθησαν μέχρι τις 4 το πρωί να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά στάθηκε αδύνατον.
Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες του επεισοδίου, με τις Αρχές να εστιάζουν στο ιστορικό της διαφοράς και στη διαδρομή γεγονότων που οδήγησε στη θανατηφόρα κατάληξη.
