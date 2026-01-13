Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα σε λεωφόρο Αθηνών και κέντρο - 30λεπτες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί της Τρίτης (13/01) η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Πολύ δύσκολη θα είναι η σημερινή ημέρα για τους οδηγούς, που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς από νωρίς το πρωί της Τρίτης (13/01) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στον Κηφισό, καθώς σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα, με την ταλαιπωρία για τους οδηγούς να είναι μεγάλη.

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.


Κίνηση σημειώνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς επίσης και στην Κατεχάκη, αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Παρόμοια η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Διαβάστε επίσης: Απεργία στα ταξί σήμερα (13/1), πότε ξαναβγαίνουν στους δρόμους της Αττικής οι οδηγοί

Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στον άξονα Αλίμου – Κατεχάκη, καθώς και στην Αρδηττού. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Καλαμάκι προς Άλιμο, αλλά και στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου.

Προβλήματα παρουσιάζει και η Αττική Οδός. 

