Στα λευκά Ηλεία, Μεσσηνία και Σέρρες, χιονίζει σε Βίλια και Πάρνηθα, δείτε βίντεο από τις περιοχές που το έχει στρώσει

Σε Σποράδες, Εύβοια, Πελοπόννησο και Κρήτη τα περισσότερα φαινόμενα - Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική

Έντονο κύμα ψύχους επικρατεί σε όλη τη χώρα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.



Σταδιακή επιδείνωση έχει παρουσιάσει ο



«Άσπρη μέρα» στην Αττική: Χιόνια σε Βίλια και Πάρνηθα Η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας έφερε χιονοπτώσεις και στην Αττική, με νιφάδες να πέφτουν το πρωί της Δευτέρας (12/01) σε Βίλια και Πάρνηθα.



Όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες από τις κάμερες του forecastweather.gr, οι σκεπές των σπιτιών στα Βίλια έχουν «ντυθεί» μερικώς στα λευκά.



Την ίδια ώρα, ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται και στην Πάρνηθα, με τη θερμοκρασία να καταγράφεται στους -5 βαθμούς Κελσίου σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.







Χιονισμένη η Νέδουσα Μεσσηνίας σε υψόμετρο 700 μέτρων



Χιονίζει και στο Γεωργίτσι Λακωνίας







Ισχυρή χιονόπτωση στη Θήβα



Στα λευκά ντύθηκε η Πρώτη Σερρών







Σε χιονισμένο τοπίο ξύπνησαν οι κάτοικοι και στο Μέτσοβο







Στα λευκά ξύπνησε και η Δράμα







Χιονοθύελλα αυτή την ώρα και στο Άγιον Όρος, στη Μονή Ιβήρων







Και η Ήπειρος ντύθηκε στα λευκά - Μαγευτικές εικόνες από το πρώτο χιόνι στο Πωγώνι







Πυκνό χιόνι στα ορεινά της Ηλείας







Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική Για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ισχύει ο υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.



Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.



Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.



«Τσουχτερό κρύο για τις επόμενες 48 ώρες», προειδοποιεί ο Τσατραφύλλιας, δείτε χάρτη των χιονοπτώσεων μέχρι σήμερα το βράδυ Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι ξεκινά σημαντική ψυχρή εισβολή, με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες 48 ώρες.



Χιόνια αναμένονται κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, με πιθανότητα φαινομένων και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε ορισμένες περιοχές, ενώ στην Αττική αναμένονται χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά.



Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Ήδη, από το απόγευμα της Κυριακής (11/1), η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για σταδιακή επιδείνωση του καιρού με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν έως και το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου.



Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12/1).



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:



-Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.



-Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).



-Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.



Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης.



Λόγω της κακοκαιρίας αρκετά σχολεία ανά τη χώρα παραμένουν κλειστά, ενώ ρυθμίσεις γίνονται στο οδικό δίκτυο, όπου απαιτούνται.