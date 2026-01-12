Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Καιρός Χιόνια στην Αττική Πάρνηθα

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

Από Κρήτη έως Σέρρες στα λευκά πολλές περιοχές της χώρας - Χιονίζει στην Πάρνηθα

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Χιόνια και στην Αττική έφερε το έντονο κύμα ψύχους που πλήττει τη χώρα μας.

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την παρουσία τους στην Πάρνηθα, ενώ  χιονόπτωση σημειώθηκε και στα Βίλια.

Στο καταφύγιο στο Μπάφι έσπευσαν δεκάδες Αθηναίοι προκειμένου να απολαύσουν το όμορφο χειμωνιάτικο σκηνικό και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. 

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

Φωτογραφίες: Eurokinissi
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης