Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες
Από Κρήτη έως Σέρρες στα λευκά πολλές περιοχές της χώρας - Χιονίζει στην Πάρνηθα
Χιόνια και στην Αττική έφερε το έντονο κύμα ψύχους που πλήττει τη χώρα μας.
Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την παρουσία τους στην Πάρνηθα, ενώ χιονόπτωση σημειώθηκε και στα Βίλια.
Στο καταφύγιο στο Μπάφι έσπευσαν δεκάδες Αθηναίοι προκειμένου να απολαύσουν το όμορφο χειμωνιάτικο σκηνικό και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές.
Φωτογραφίες: Eurokinissi
