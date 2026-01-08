Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Τροχαίο στο Ηράκλειο: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση οχημάτων, δείτε βίντεο
Τροχαίο στο Ηράκλειο: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση οχημάτων, δείτε βίντεο
Το ατύχημα σημειώθηκε στον κόμβο Σκαλανίου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στον κόμβο Σκαλανίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οδηγός φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο σημείο.
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οδηγός φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο σημείο.
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα